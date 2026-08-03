Кровавые сутки на Херсонщине: из-за вражеских обстрелов и атак дронов погибли и ранены
В течение 3 августа 2026 года российская армия осуществляла обстрелы населенных пунктов Херсонщины с помощью авиации, ствольной и реактивной артиллерии и дронов разных типов.
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .
При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии один человек погиб, восемь получили ранения.
Около 13:30 военные РФ в Херсоне направили беспилотник в гражданский автомобиль - погиб 58-летний мужчина, находившийся за рулем.
Также от последствий вражеских атак с помощью дронов в Херсоне и Сагайдачном пострадали еще восемь человек, среди которых один сотрудник полиции.
Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, грузовой, служебный и легковой автотранспорт.
Прокуроры и следственные полиции принимают все необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.
Напомним, что в Херсоне российские военные атаковали беспилотником гражданский автомобиль. В результате удара погиб 58-летний мужчина, находившийся за рулем транспортного средства.