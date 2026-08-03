Абитуриент за полторы тысячи "зелеными": во Львовской области разоблачили схему в колледже

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В Дрогобыче разоблачили схему с уклонением от мобилизации. Военнообязанному предлагали поступить в колледж и получить отсрочку

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Предварительно делец требовал и получил от военнообязанного 1,3 тысячи долларов. За эти деньги он обещал "клиенту" повлиять на членов приемной комиссии. В случае поступления в учебное заведение мужчина мог бы получить отсрочку от военной службы.

"Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества", - говорят в полиции.

Напомним, СБУ и Нацполиция ликвидировали девять новых схем уклонения от мобилизации в разных регионах страны и задержали 23 организатора. За суммы до 23 тысяч долларов дельцы способствовали военнообязанным во избежании призыва из-за поддельных документов или нелегальной переправки за границу вне пунктов пропуска.