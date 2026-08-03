В Киевской области женщина погибла под колесами поезда

Фото: Национальная полиция

Трагедия произошла на железной дороге в Борисполе. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно электропоезд сбил 49-летнюю женщину. Она переходила дорогу в неустановленном месте. К сожалению, женщина от полученных травм скончалась на месте. Правоохранители приступили к расследованию.

"Полиция Киевщины призывает граждан не пренебрегать правилами безопасности на железной дороге! Переходите пути только в специально обустроенных местах и будьте внимательны, ведь железнодорожная инфраструктура является зоной повышенной опасности", - говорят правоохранители.

Напомним, ранее в Полтавской области двое подростков вылезли на вагон и получили удар током. Ребят госпитализировали в реанимацию.