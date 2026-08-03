Ночная трагедия в Ровенской области: мотоциклист погиб в результате падения с незарегистрированного байка

Фото: полиция Ровенской области

В Коречине Ровенской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб молодой мотоциклист. Смертельная авария произошла ночью 3 августа около 01:00 в селе Устье на улице Шевченко

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

По предварительным данным следствия, 24-летний местный житель, управляя незарегистрированным мотоциклом "Loncin", не справился с управлением и допустил самопадение на проезжую часть.

От полученных травм водитель, находившийся без мотошлема, погиб на месте происшествия.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователи открыли досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

В полиции в очередной раз отметили, что использование сертифицированного мотошлема обязательно и значительно уменьшает риск смертельных травм в случае аварии.

Напомним, что в Ровенской области в селе Белка в результате ДТП с участием комбайна и мотоцикла погибла несовершеннолетняя пассажирка двухколесного.