12:35  03 августа
В Ровенской области во время купания погибла 15-летняя девушка
11:49  03 августа
В Виннице зафиксировали новый температурный рекорд
09:22  03 августа
На Львовщине водитель легковушки сбила парня и девушку
UA | RU
UA | RU
03 августа 2026, 18:40

Ночная трагедия в Ровенской области: мотоциклист погиб в результате падения с незарегистрированного байка

03 августа 2026, 18:40
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Ровенской области
Читайте також
українською мовою

В Коречине Ровенской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб молодой мотоциклист. Смертельная авария произошла ночью 3 августа около 01:00 в селе Устье на улице Шевченко

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

По предварительным данным следствия, 24-летний местный житель, управляя незарегистрированным мотоциклом "Loncin", не справился с управлением и допустил самопадение на проезжую часть.

От полученных травм водитель, находившийся без мотошлема, погиб на месте происшествия.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователи открыли досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

В полиции в очередной раз отметили, что использование сертифицированного мотошлема обязательно и значительно уменьшает риск смертельных травм в случае аварии.

Напомним, что в Ровенской области в селе Белка в результате ДТП с участием комбайна и мотоцикла погибла несовершеннолетняя пассажирка двухколесного.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП подростки Ровенская область
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
31 июля 2026
Конец теневой вертикали: дело Арахамии разрушает управляемость парламента и ставит Банковую перед выбором
Следственные действия в отношении ближайшего окружения Давида Арахамии свидетельствуют о том, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вп...
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
Страшная трагедия в Одесской области: мать насмерть переехала собственного годовалого сына
03 августа 2026, 21:12
В Ивано-Франковске и области зафиксировали исторические температурные максимумы
03 августа 2026, 20:57
Огонь охватил почту и грузовики: враг ударил по Прилуцкому району, есть пострадавший
03 августа 2026, 20:34
Абитуриент за полторы тысячи "зелеными": во Львовской области разоблачили схему в колледже
03 августа 2026, 20:20
Незадекларированные миллионы и поборы с арестантов: экс-заместителю начальника Киевского СИЗО светит подозрение
03 августа 2026, 19:59
Пограничники эффектно уничтожили российский РЭБ на Северо-Слобожанском направлении
03 августа 2026, 19:55
Кровавые сутки на Херсонщине: из-за вражеских обстрелов и атак дронов погибли и ранены
03 августа 2026, 19:45
В Киевской области женщина погибла под колесами поезда
03 августа 2026, 19:43
В Херсоне российский беспилотник атаковал автомобиль, погиб водитель
03 августа 2026, 19:18
В Кировоградской области педофил был приговорен к наказанию за надругательство над 8-летней племянницей
03 августа 2026, 18:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Все публикации »
Юрий Богданов
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Все блоги »