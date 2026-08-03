Смертельное ДТП в Ровенской области: комбайн протаранил мотоцикл с подростками

Фото: полиция Ровенской области

В Ровенской области в селе Белка в результате ДТП с участием комбайна и мотоцикла погибла несовершеннолетняя пассажирка двухколесного

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Водитель крупногабаритной техники был задержан в процессуальном порядке. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

Автопроисшествие произошло 1 августа около 20 часов в селе Белка на улице Победы.

Следователи установили, что водитель комбайна Massey Ferguson, 28-летний житель села Зирное, выезжая со второстепенной дороги на главную с последующим поворотом налево, не убедился в безопасности маневра, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение со встречным мотоциклом Viper под.

В результате ДТП 16-летнюю пассажирку двухколесного с открытой черепно-мозговой травмой, переломом костей черепа, открытой раной головы и мозговой комой медики госпитализировали в больницу. Несмотря на принятые реанимационные меры, потерпевшая через два часа умерла.

Во время движения вождь мотоцикла и его пассажирка находились без мотошлемов. Согласно осмотру оба водителя были трезвыми.

28-летний кормчий комбайн был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и при процессуальном руководстве прокуратуры сообщили о подозрении

Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Напомним, ранее на Прикарпатье легковушка столкнулась с "Уралом" . Погибла пассажирка, водитель в больнице.