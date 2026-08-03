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03 августа 2026, 18:59

В Кировоградской области педофил был приговорен к наказанию за надругательство над 8-летней племянницей

03 августа 2026, 18:59
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Фото: САП
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Благовещенский районный суд Кировоградской области признал мужчину виновным в преступлении против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего ребенка и назначил ему 7 лет лишения свободы

Об этом сообщила Кировоградская областная прокуратура, передает RegioNews .

Прокуроры доказали, что в феврале 2025 года осужденный, воспользовавшись доверием родителей девочки, оставивших детей под его наблюдением, совершил преступление в отношении 8-летней потерпевшей.

В доме в тот момент находились и другие дети, однако правоохранители не установили никаких противоправных действий в отношении них.

По данным прокуратуры, обвиняемый до последнего отрицал свою вину, однако собранные в ходе досудебного расследования и исследованные в суде доказательства подтвердили его причастность к преступлению.

Решающими стали:

  • результаты судебных экспертиз;

  • свидетельские показания;

  • выводы психологов;

  • видеозапись допроса ребенка, проведенного по специальной процедуре, что позволило избежать повторного психологического травмирования потерпевшего во время судебного разбирательства.

Поддерживая публичное обвинение, прокуроры требовали максимально строгого наказания – 10 лет лишения свободы, однако суд, оценив все доказательства в их совокупности, назначил 7 лет заключения.

После вступления приговора в законную силу информацию о осужденном внесут в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних.

В прокуратуре заявили, что не согласны с назначенным наказанием из-за его мягкости и готовят апелляционную жалобу, настаивая на более строгом наказании, предусмотренном законом.

Напомним, что ювенальные прокуроры Винницкой областной прокуратуры доказали в суде вину 45-летнего жителя Хмельницкого района в изнасиловании 14-летней падчерицы ч. 3 ст. 152 УК Украины.

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