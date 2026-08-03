Прикордонники ефектно знищили російський РЕБ на Північно-Слобожанському напрямку
Українські військові продовжують нищити техніку росіян. На Північно-Слобожанському напрямку прикордонники знищили антени зв'язку та керування безпілотниками у росіян
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На кадрах можна побачити роботу підрозділу "Destruction team" прикордонної комендатури швидкого реагування 5 прикордонного загону, який працює на Північно-Слобожанському напрямку. Військові успішно знищили антени зв’язку й керування БпЛА, засоби РЕБ та РЕР противника.
"Під прицілом також опинилися ворожі укриття та жива сила окупантів, які намагалися накопичуватися у лісосмугах. Окремим результатом роботи стала точне ураження артилерійської гармати Д-30", - розповіли прикордонники.
Нагадаємо, раніше Сили оборони України завдали удару по військовому підприємству "Авітек" у російському Кірові, яке виробляє компоненти для авіаційної та ракетної техніки.