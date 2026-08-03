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03 серпня 2026, 19:55

Прикордонники ефектно знищили російський РЕБ на Північно-Слобожанському напрямку

03 серпня 2026, 19:55
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Фото: ДПСУ
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Українські військові продовжують нищити техніку росіян. На Північно-Слобожанському напрямку прикордонники знищили антени зв'язку та керування безпілотниками у росіян

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На кадрах можна побачити роботу підрозділу "Destruction team" прикордонної комендатури швидкого реагування 5 прикордонного загону, який працює на Північно-Слобожанському напрямку. Військові успішно знищили антени зв’язку й керування БпЛА, засоби РЕБ та РЕР противника.

"Під прицілом також опинилися ворожі укриття та жива сила окупантів, які намагалися накопичуватися у лісосмугах. Окремим результатом роботи стала точне ураження артилерійської гармати Д-30", - розповіли прикордонники.

Нагадаємо, раніше Сили оборони України завдали удару по військовому підприємству "Авітек" у російському Кірові, яке виробляє компоненти для авіаційної та ракетної техніки.

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