В Херсоне российский беспилотник атаковал автомобиль, погиб водитель

Фото: Херсонская областная прокуратура

В Херсоне российские военные атаковали беспилотником гражданский автомобиль. В результате удара погиб 58-летний мужчина, находившийся за рулем транспортного средства

Об этом сообщили в Херсонской окружной прокуратуре, передает RegioNews .

По данным следствия, 3 августа 2026 года около 13:30 военные РФ нанесли удар дроном по автомобилю в Херсоне.

При процессуальном руководстве прокуратуры начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — совершение военного преступления, повлекшее гибель человека.

Пока прокуроры совместно со следователями проводят неотложные следственные действия, направленные на документирование очередного военного преступления, совершенного представителями вооруженных сил РФ.

Обстоятельства атаки и другие детали происшествия устанавливаются.

Напомним, что к 10 годам заключения приговорен каховский "политик", который был депутатом к оккупации, после захвата Херсонщины получил "мандат" от "Единой России".