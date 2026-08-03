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03 серпня 2026, 11:45

За 40 км від кордону з Україною: Білорусь створює нову десантно-штурмову бригаду

03 серпня 2026, 11:45
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Білорусь розпочала формування нової десантно-штурмової бригади, яку планують розмістити поблизу українського кордону – приблизно за 40 кілометрів від нього

Про це, як пише "Дзеркало тижня", заявив командувач сил спеціальних операцій Збройних сил Білорусі Олександр Ільюкевич в ефірі білоруських ЗМІ, передає RegioNews.

За його словами, формування нового з’єднання вже розпочалося. Наразі створено один батальйон, а до кінця року планують сформувати ще один.

Паралельно триває комплектування підрозділів бойового забезпечення, артилерії, протиповітряної оборони та розвідки. Також у новій бригаді вже сформували низку військових частин і підрозділів, призначили офіцерський склад та укомплектували особовий склад.

Дислокувати нове з’єднання планують поблизу Гомеля – міста на південному сході Білорусі, яке розташоване приблизно за 40 кілометрів від кордону з Україною.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко наголошував, що залучення його країни до війни Росії проти України є неприйнятним. Каже Україні "абсолютно нічого боятися" з боку Білорусі. Коментуючи свої попередні різкі висловлювання на адресу Володимира Зеленського, він припустив, що"переборщив" і вибачився.

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Україна Білорусь війна десантно-штурмова бригада кордон
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