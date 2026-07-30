Российский БпЛА попал в машину спасателей в Херсонской области
Российский беспилотник целенаправленно атаковал пожарный автомобиль спасателей в Херсонской области
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
В результате попадания вражеского БпЛА повреждена кабина техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Также возник пожар.
По предварительной информации, личный состав ГСЧС не пострадал.
Напомним, на днях в Запорожье во время тушения пожара на открытой территории в одном из лесничеств под повторный удар российского БПЛА попала бригада ГСЧС. В результате атаки четверо пожарных получили акубаротравмы и легкие осколочные ранения.
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