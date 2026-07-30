На Днепропетровщине посреди улицы нашли мертвого пенсионера

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Каменском на территории 11-го микрорайона прохожие обнаружили пожилого мужчину без признаков жизни. Трагический случай произошел вечером 29 июля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал "Труха Каменское".

Очевидцы сразу вызвали на место происшествия патрульную полицию и бригаду экстренной медицинской помощи. Прибывшие по вызову медики лишь констатировали смерть мужчины.

По предварительной информации, причиной смерти могла стать внезапная остановка сердца. Окончательные выводы будут сделаны после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, личность погибшего и пытаются разыскать его родственников.

Напомним, в Киевской области женщина нашла своего сына мертвым в квартире. Как выяснили правоохранители, 62-летний мужчина выстрелил в своего 56-летнего брата. Потерпевший от полученных травм умер. Полицейские ищут стрелка.