Обшуки у понад 100 ТЦК по Україні: ДБР почало масштабну операцію "Чесний призов"

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Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Слідчі дії тривають у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України.

За даними ДБР, правоохоронці перевіряють можливі факти сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищення службових повноважень військовослужбовцями ТЦК. Зокрема щодо можливих випадків насильства над військовозобов’язаними.

У бюро зазначили, що операція є комплексною роботою з очищення системи та не пов’язана лише з одним резонансним випадком.

За результатами слідчих дій очікуються затримання та повідомлення про підозру фігурантам у різних регіонах України.

Як відомо, раніше нардеп Олексій Гончаренко розповів, що в україні час від часу проводять раптові перевірки в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

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