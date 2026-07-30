Обшуки у понад 100 ТЦК по Україні: ДБР почало масштабну операцію "Чесний призов"
Державне бюро розслідувань спільно з Генеральним штабом ЗСУ проводить масштабну спецоперацію "Чесний призов"
Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.
Слідчі дії тривають у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України.
За даними ДБР, правоохоронці перевіряють можливі факти сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищення службових повноважень військовослужбовцями ТЦК. Зокрема щодо можливих випадків насильства над військовозобов’язаними.
У бюро зазначили, що операція є комплексною роботою з очищення системи та не пов’язана лише з одним резонансним випадком.
За результатами слідчих дій очікуються затримання та повідомлення про підозру фігурантам у різних регіонах України.
Як відомо, раніше нардеп Олексій Гончаренко розповів, що в україні час від часу проводять раптові перевірки в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.