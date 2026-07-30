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30 липня 2026, 10:15

Обшуки у понад 100 ТЦК по Україні: ДБР почало масштабну операцію "Чесний призов"

30 липня 2026, 10:15
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Державне бюро розслідувань спільно з Генеральним штабом ЗСУ проводить масштабну спецоперацію "Чесний призов"

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Слідчі дії тривають у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України.

За даними ДБР, правоохоронці перевіряють можливі факти сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищення службових повноважень військовослужбовцями ТЦК. Зокрема щодо можливих випадків насильства над військовозобов’язаними.

У бюро зазначили, що операція є комплексною роботою з очищення системи та не пов’язана лише з одним резонансним випадком.

За результатами слідчих дій очікуються затримання та повідомлення про підозру фігурантам у різних регіонах України.

Як відомо, раніше нардеп Олексій Гончаренко розповів, що в україні час від часу проводять раптові перевірки в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

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