В ТЦК по всей Украине проводятся внезапные проверки: выявили более 200 нарушений

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В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по всей Украине проводятся внезапные проверки

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

По его словам, после начала работы Временной следственной комиссии Военная служба правопорядка ввела систему подобных проверок.

Как сообщил депутат, проверяют в том числе и те ТЦК, которые уже рассматривались на заседаниях ВСК.

По результатам проверок установлено 208 фактов нарушения законодательства. Также составили 101 административный протокол и открыли уголовное производство.

Гончаренко отметил, что материалы по выявленным нарушениям передают в правоохранительные органы и соответствующие инстанции для дальнейшего реагирования.

"Мы от себя передаем все дела в правоохранительные органы и соответствующие инстанции", – заявил он.

Напомним, работники ГБР открыли уголовное производство по факту смерти военнообязанного, госпитализированного из Кременчугского районного ТЦК и СП с тяжелыми травмами.

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