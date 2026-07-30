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30 июля 2026, 10:54

Спасатели во Львове достали из-под завалов девять человек: поиски продолжаются

30 июля 2026, 10:54
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Фото: ГСЧС Львовщины
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Во Львове спасатели вместе с неравнодушными жителями города деблокировали из-под завалов пятиэтажного дома девять человек, оказавшихся под обломками в результате российского ракетного удара

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews.

Большинство спасенных госпитализировали. По предварительной информации, критических ранений среди них нет.

Число травмированных из-за вражеской атаки по Львову возросло до 34 человек. Среди пострадавших – трое детей.

Самому старшему травмированному, по предварительным данным, 93 года, самому младшему пострадавшему мальчику – 6 лет. Ребенок был госпитализирован с переломами двух конечностей.

Поисково-спасательная операция на месте удара продолжается. Сейчас под завалами могут оставаться еще три человека.

Напомним, во Львове около 5:00 утра 30 июля прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Российские войска нанесли ракетный удар по городу. Было известно, что в результате атаки повреждены две многоэтажки, а также о 30 пострадавших.

Как известно, этой ночью Россия запустила по Украине 74 ракеты и 284 БпЛА. Зафиксировано попадание на 20 локациях. Обломки сбитых целей рухнули еще на 13 локациях.

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