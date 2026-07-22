В ВСУ сменяют руководство: новым начальником Генштаба станет Игорь Скибюк
Новым начальником Генерального штаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.
По его словам, Скибюк опытный военный, который вместе с Драпатым защищал Украину. Он отметил важность слаженной работы всех составляющих армии.
Также обсудили дальнейшие роли Александра Сырского и Андрея Игнатова в сфере обороны Украины.
В ходе встречи определили приоритетные направления работы ВСУ:
- развитие киберсил,
- подготовку военнослужащих,
- усиление подразделений,
- развитие корпусной системы
Отдельно были рассмотрены вопросы мобилизации, выполнения дальнобойных ударов по военным целям РФ, а также поставки для соответствующих программ.
Также проанализировали ситуацию в Александровском направлении, Донбасе и других участках фронта. Среди ключевых задач – усиление защиты украинского неба, в частности, развитие программы "Фрея", сотрудничество с США по производству систем Patriot и совместные оборонные проекты с европейскими партнерами.
Президент поблагодарил Александра Сырского и Андрея Гнатова за службу и пожелал Михаилу Драпатому и Игорю Скибюку успехов в выполнении задач по защите Украины.
Справка: Игорь Скибюк – генерал-майор ВСУ, Герой Украины. Он прошёл путь от командира взвода в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде до командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ. В 2022 году Скибюк получил звание Героя Украины за мужество и профессиональные действия во время защиты государства.
Напомним, вечером 21 июля президент Владимир Зеленский официально подтвердил увольнение Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. А также о назначении Михаила Драпатого.
Впоследствии новоназначенный главнокомандующий Вооруженными силами Украины прокомментировал свое назначение и очертил главные принципы дальнейшей работы.
Как известно, увольнение Александра Сырского произошло на фоне протестов в Киеве и других городах Украины, которые начались после отставки Михаила Федорова с должности министра обороны 16 июля. Эксминистр обороны заявил, что главнокомандующий ВСУ блокировал все инициативы его команды.
Новым главой Минобороны стал руководитель Альфы СБУ Евгений Хмара.