В ВСУ сменяют руководство: новым начальником Генштаба станет Игорь Скибюк

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, Скибюк опытный военный, который вместе с Драпатым защищал Украину. Он отметил важность слаженной работы всех составляющих армии.

Также обсудили дальнейшие роли Александра Сырского и Андрея Игнатова в сфере обороны Украины.

В ходе встречи определили приоритетные направления работы ВСУ:

развитие киберсил,

подготовку военнослужащих,

усиление подразделений,

развитие корпусной системы

Отдельно были рассмотрены вопросы мобилизации, выполнения дальнобойных ударов по военным целям РФ, а также поставки для соответствующих программ.

Также проанализировали ситуацию в Александровском направлении, Донбасе и других участках фронта. Среди ключевых задач – усиление защиты украинского неба, в частности, развитие программы "Фрея", сотрудничество с США по производству систем Patriot и совместные оборонные проекты с европейскими партнерами.

Президент поблагодарил Александра Сырского и Андрея Гнатова за службу и пожелал Михаилу Драпатому и Игорю Скибюку успехов в выполнении задач по защите Украины.

Справка: Игорь Скибюк – генерал-майор ВСУ, Герой Украины. Он прошёл путь от командира взвода в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде до командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ. В 2022 году Скибюк получил звание Героя Украины за мужество и профессиональные действия во время защиты государства.

Напомним, вечером 21 июля президент Владимир Зеленский официально подтвердил увольнение Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. А также о назначении Михаила Драпатого.

Впоследствии новоназначенный главнокомандующий Вооруженными силами Украины прокомментировал свое назначение и очертил главные принципы дальнейшей работы.

Как известно, увольнение Александра Сырского произошло на фоне протестов в Киеве и других городах Украины, которые начались после отставки Михаила Федорова с должности министра обороны 16 июля. Эксминистр обороны заявил, что главнокомандующий ВСУ блокировал все инициативы его команды.

Новым главой Минобороны стал руководитель Альфы СБУ Евгений Хмара.