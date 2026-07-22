В Киевской области пьяный подросток насмерть сбил мужчину

Фото: Национальная полиция

Авария произошла в селе Шаровка на автобусной остановке. Там 17-летний парень за рулем ВАЗ въехал в людей

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

17-летний водитель ВАЗ сбил троих пешеходов. Известно, что несовершеннолетний за руль сел в пьяном состоянии. В результате ДТП госпитализировали 18-летнюю девушку и 19-летнего парня. К сожалению, еще один потерпевший, 54-летний мужчина, от полученных травм скончался в больнице.

"Следователи сообщили о подозрении злоумышленнику по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины)", - говорят в полиции.

Напомним, что правоохранители расследуют два смертельных ДТП в Житомирской области. В результате одной из аварий погиб несовершеннолетний.