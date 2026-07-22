Фото: ГПСУ

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, передает RegioNews.

Мужчина требовал 20 тысяч долларов, обещая через свои связи повлиять на чиновников, чтобы те направили бойца на лечение и помогли оформить его увольнение со службы по состоянию здоровья.

Злоумышленника задержали "на горячем" при получении первой части средств в размере 10 тысяч долларов. Во время обысков у 47-летнего фигуранта изъяли меченые деньги, автомобиль и мобильный телефон.

Задержанному объявили подозрение по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием, соединенное с вымогательством). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее в Одесской области пограничники задержали проводников и 13 мужчин, которые заплатили по 10 тысяч долларов за побег в Молдову.