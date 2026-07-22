На Волыни задержали дельца, обещавшего "списать" пограничника со службы за $20 тысяч
Правоохранители разоблачили жителя Луцка, пытавшегося нажиться на семье военнослужащего Волынского пограничного отряда
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, передает RegioNews.
Мужчина требовал 20 тысяч долларов, обещая через свои связи повлиять на чиновников, чтобы те направили бойца на лечение и помогли оформить его увольнение со службы по состоянию здоровья.
Злоумышленника задержали "на горячем" при получении первой части средств в размере 10 тысяч долларов. Во время обысков у 47-летнего фигуранта изъяли меченые деньги, автомобиль и мобильный телефон.
Задержанному объявили подозрение по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием, соединенное с вымогательством). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, ранее в Одесской области пограничники задержали проводников и 13 мужчин, которые заплатили по 10 тысяч долларов за побег в Молдову.