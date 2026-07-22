У ЗСУ змінюють керівництво: новим начальником Генштабу стане Ігор Скибюк

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Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, Скибюк є досвідченим військовим, який разом із Драпатим захищав Україну. Він наголосив на важливості злагодженої роботи всіх складових армії.

Також обговорили подальші ролі Олександра Сирського та Андрія Гнатова у сфері оборони України.

Під час зустрічі визначили пріоритетні напрями роботи ЗСУ:

розвиток кіберсил,

підготовку військовослужбовців,

посилення підрозділів,

розвиток корпусної системи.

Окремо розглянули питання мобілізації, виконання далекобійних ударів по військових цілях РФ, а також постачання для відповідних програм.

Також проаналізували ситуацію на Олександрівському напрямку, Донеччині та інших ділянках фронту. Серед ключових завдань – посилення захисту українського неба, зокрема розвиток програми "Фрея", співпраця зі США щодо виробництва систем Patriot та спільні оборонні проєкти з європейськими партнерами.

Президент подякував Олександру Сирському та Андрію Гнатову за службу і побажав Михайлу Драпатому та Ігорю Скибюку успіхів у виконанні завдань із захисту України.

Довідка: Ігор Скибюк – генерал-майор ЗСУ, Герой України. Він пройшов шлях від командира взводу у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді до командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ. У 2022 році Скибюк отримав звання Героя України за мужність і професійні дії під час захисту держави.

Нагадаємо, ввечері 21 липня президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандуючого Збройними Силами України. А також про призначення Михайла Драпатого.

Згодом новопризначений головнокомандувач Збройних сил України прокоментував своє призначення та окреслив головні принципи подальшої роботи.

Як відомо, звільнення Олександра Сирського відбулося на тлі протестів у Києві та інших містах України, які почалися після відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони 16 липня. Ексміністр оборони заявив, що головнокомандувач ЗСУ блокував всі ініціативи його команди.

Новим очільником Міноборони став керівник Альфи СБУ Євген Хмара.