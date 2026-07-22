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Трагедия произошла 20 июля в одном из населённых пунктов Харьковского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Девочка находилась возле реки вместе с двумя друзьями. Во время отдыха дети упали в воду и начали тонуть. Подросток смог вытащить из воды одну девочку, однако спасти 11-летнюю подругу не успел.

Впоследствии прохожие по просьбе детей достали ребенка из воды уже без признаков жизни и сообщили о происшествии полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины с примечанием "несчастный случай".

Напомним, 20 июля в Ровенской области произошли две смертельные трагедии на водоемах. Утонули двухлетний мальчик и 73-летняя женщина.