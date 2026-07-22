В Харьковской области трое детей упали в реку: 11-летняя девочка погибла
Трагедия произошла 20 июля в одном из населённых пунктов Харьковского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Девочка находилась возле реки вместе с двумя друзьями. Во время отдыха дети упали в воду и начали тонуть. Подросток смог вытащить из воды одну девочку, однако спасти 11-летнюю подругу не успел.
Впоследствии прохожие по просьбе детей достали ребенка из воды уже без признаков жизни и сообщили о происшествии полиции.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины с примечанием "несчастный случай".
Напомним, 20 июля в Ровенской области произошли две смертельные трагедии на водоемах. Утонули двухлетний мальчик и 73-летняя женщина.
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
В Киевской области пьяный подросток насмерть сбил мужчину
22 июля 2026, 13:00Авиаудар по Сумской области: оккупанты атаковали автозаправку в Шосткинской громаде
22 июля 2026, 12:44В Одессе задержали сутенершу, которая отправляла женщин в сексуальное рабство в Норвегию
22 июля 2026, 12:39За 10 тысяч в Румынию: на Буковине задержан организатор "путешествий" для уклонистов
22 июля 2026, 12:30В Украине родилось вдвое меньше детей, чем до полномасштабной войны: новые цифры
22 июля 2026, 12:15Масштабный пожар в Славянске: огонь подобрался к частным домам
22 июля 2026, 11:50Выезд детей за границу во время войны: какие документы нужны и кто может сопровождать
22 июля 2026, 11:47СБУ задержала "на горячем" агента РФ, готовившего подрыв авто военного в Николаеве
22 июля 2026, 11:29Взрывы в Крыму: в Ялте и Алуште возникли пожары на электроподстанциях
22 июля 2026, 11:28В Херсоне российский дрон попал в маршрутку: раненый водитель
22 июля 2026, 11:14
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все блоги »