В Украине родилось вдвое меньше детей, чем до полномасштабной войны: новые цифры

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В январе-июне 2026 года в Украине родилось 73 292 ребенка. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года и почти вдвое меньше, чем в первом полугодии 2021 года.

Об этом сообщает "Опендатабот" со ссылкой на данные Министерства юстиции, передает RegioNews.

По статистике, сейчас в Украине ежемесячно рождается около 12 тысяч детей. Для сравнения десять лет назад этот показатель составлял около 32 тысяч в месяц.

Мальчиков традиционно рождается несколько больше девочек – 51% против 49%.

Наибольшее сокращение рождаемости фиксируют в прифронтовых регионах . Так, в Донецкой области количество новорожденных уменьшилось в три раза, а в Запорожской – на 23%. В то же время спад наблюдается и в относительно безопасных областях: в Винницкой, Львовской и Тернопольской областях он достиг 20%.

Больше всего детей за первые шесть месяцев года родилось в Киеве – 8 352. Далее следуют Львовская область (6 617 новорожденных), Днепропетровская (5 611) и Одесская (5 450).

В то же время, за первое полугодие 2026 года в Украине зарегистрировали 259 853 смерти, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Это первый официально зафиксированный рост смертности за последние пять лет.

Напомним, за 10 лет рождаемость в Украине уменьшилась более чем в два раза. Пока на одного малыша приходится 3 умерших, и эта ситуация неизменна в течение последних 5 лет. Больше рожают в столице, а чаще всего умирают на Днепропетровщине.