08:09  22 июля
Нападение на салон красоты в Киеве: неизвестные оставили части туш животных и облили фасад
00:55  22 июля
Во время обстрела Киевщины сгорело авто известного ведущего
09:59  22 июля
В Харьковской области трое детей упали в реку: 11-летняя девочка погибла
UA | RU
UA | RU
22 июля 2026, 12:15

В Украине родилось вдвое меньше детей, чем до полномасштабной войны: новые цифры

22 июля 2026, 12:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В январе-июне 2026 года в Украине родилось 73 292 ребенка. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года и почти вдвое меньше, чем в первом полугодии 2021 года.

Об этом сообщает "Опендатабот" со ссылкой на данные Министерства юстиции, передает RegioNews.

По статистике, сейчас в Украине ежемесячно рождается около 12 тысяч детей. Для сравнения десять лет назад этот показатель составлял около 32 тысяч в месяц.

Мальчиков традиционно рождается несколько больше девочек – 51% против 49%.

Наибольшее сокращение рождаемости фиксируют в прифронтовых регионах . Так, в Донецкой области количество новорожденных уменьшилось в три раза, а в Запорожской – на 23%. В то же время спад наблюдается и в относительно безопасных областях: в Винницкой, Львовской и Тернопольской областях он достиг 20%.

Больше всего детей за первые шесть месяцев года родилось в Киеве – 8 352. Далее следуют Львовская область (6 617 новорожденных), Днепропетровская (5 611) и Одесская (5 450).

В то же время, за первое полугодие 2026 года в Украине зарегистрировали 259 853 смерти, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Это первый официально зафиксированный рост смертности за последние пять лет.

Напомним, за 10 лет рождаемость в Украине уменьшилась более чем в два раза. Пока на одного малыша приходится 3 умерших, и эта ситуация неизменна в течение последних 5 лет. Больше рожают в столице, а чаще всего умирают на Днепропетровщине.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война дети рождаемость рождение ребенка прифронтовые территории
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
В Киевской области пьяный подросток насмерть сбил мужчину
22 июля 2026, 13:00
Авиаудар по Сумской области: оккупанты атаковали автозаправку в Шосткинской громаде
22 июля 2026, 12:44
В Одессе задержали сутенершу, которая отправляла женщин в сексуальное рабство в Норвегию
22 июля 2026, 12:39
За 10 тысяч в Румынию: на Буковине задержан организатор "путешествий" для уклонистов
22 июля 2026, 12:30
Масштабный пожар в Славянске: огонь подобрался к частным домам
22 июля 2026, 11:50
Выезд детей за границу во время войны: какие документы нужны и кто может сопровождать
22 июля 2026, 11:47
СБУ задержала "на горячем" агента РФ, готовившего подрыв авто военного в Николаеве
22 июля 2026, 11:29
Взрывы в Крыму: в Ялте и Алуште возникли пожары на электроподстанциях
22 июля 2026, 11:28
В Херсоне российский дрон попал в маршрутку: раненый водитель
22 июля 2026, 11:14
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Борислав Береза
Юрий Бутусов
Валерий Пекар
Все блоги »