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Борислав Береза украинский политик, общественный деятель, фигурант антикоррупционных расследований, бывший народный депутат Украины VIII созыва, с конца февраля по конец декабря 2014 года – представитель «Правого сектора». info@regionews.ua
22 июля 2026, 09:42

Смена главкома ВСУ: какие ловушки и риски ждут Драпатого

22 июля 2026, 09:42
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Пост, который будет непопулярным. Зеленский не хотел увольнять Сырского. Но он видит, что его принуждают к этому. Поэтому идет на это, но нужно понимать его следующие действия
Пост, который будет непопулярным. Зеленский не хотел увольнять Сырского. Но он видит, что его принуждают к этому. Поэтому идет на это, но нужно понимать его следующие действия
Михаил Драпатый. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Зеленский вынужденно согласился. Но он ненавидит, когда кто-то популярнее его. А новый главнокомандующий пользуется уважением среди военных и популярностью среди украинцев. И поэтому Зеленский гарантированно будет уничтожать эту популярность. Чем? Ответ на поверхности – мобилизацией.

Еще до всей этой катавасии со сменой правительства и протестами было принято решение об усилении мобилизации. С сентября запланировано снятие бронирования со многих структур, а ТЦК уже прорабатывает потенциальные списки тех, кто может быть мобилизован. И это необходимость на фоне того, что в России будет введена массовая мобилизация после выборов 20 сентября. Но стоит понять, что мудрый народ свяжет это с новым главнокомандующим, а анонимные телеграм-каналы будут активно продвигать это в информпространстве Украины. Популярность нового главнокомандующего будут уничтожать системно и последовательно не только со стороны Банковой. Еще нужно сказать, что на кону бабло, большое бабло, а новый главнокомандующий будет мешать его пилить. Так что гарантированно можно сказать: "доброжелателей" хватит.

Новый главнокомандующий не сможет сотворить чудо, потому что он военный, а не волшебник. Ему нужны будут ресурсы. И резервы – это самый первый среди всех ресурсов, но резервов нет. Но и другие ресурсы будут в ограниченном количестве. Поэтому, если в ОП захотят создать дополнительные проблемы новому главнокомандующему, то ограничат доступ ко всем ресурсам. Возможности есть. И об этом не стоит забывать.

И последнее. Если Зеленский будет, как и раньше, вмешиваться в управление армией, не имея профильного образования, опыта и знаний, то снова создаст хаос. А вот в этом он действительно талантлив. И это тоже будет бить по новому главнокомандующему.

Поэтому новому главнокомандующему стоит не только желать достижений и удачи, но и помогать противодействовать тому, что будет. А в том, что это происходит, я уверен на 100%.

Ну, и надеюсь, что Михаилу Драпатому удастся все это преодолеть и дать такой отпор рашистам, чтобы достойно вписать свое имя в историю Украины. Пусть у вас все получится, господин новый главнокомандующий ВСУ!

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Украина война ВСУ главнокомандующий ВСУ увольнение Сырский Александр Драпатый
 
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