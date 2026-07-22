Что дальше: битва за Минобороны только начинается

Публичная борьба – это подготовка к голосованию за должность министра в Раде в августе

Публичная борьба – это подготовка к голосованию за должность министра в Раде в августе

Иллюстративное фото: из открытых источников

Что дальше?

1. Главным источником реформ в государстве на данный момент являются люди с картонками, а главным вопросом – продолжат ли люди требовать изменений и каких именно изменений?

2. На картонках было два лозунга – "верните Федорова" и "освободите Сырского". Теперь второй лозунг выполнен. Выполнено очевидно, чтобы не выполнять первый.

3. Стало ясно, что конфликт был не в стратегии войны – иначе бы не убрали так мгновенно и одновременно и министра и главкома, оставив армию без какой-либо наследственности и передачи дел. Конфликт был не персонально между Федоровым и Сырским, потому что тогда убрали бы кого-то одного. Остается одна прагматичная причина – конфликт был за то, кто будет распределять 40 миллиардов евро европейского кредита на оборону Украины, разблокированного в мае. И единственная должность, от которой зависит это распределение – министр обороны.

4. Федоров получил предложения на должности, значение которых только в том, чтобы сделать с ним общую фотографию с рукопожатием и улыбками. Но если Федоров сейчас примет какую-либо должность кроме должности министра обороны, значит, он не боролся за принципы, а искал выгодное трудоустройство.

5. Очевидно, что публичная борьба – это подготовка к голосованию за должность министра в Раде в августе. И тут либо Федоров сможет вдохновить и расширить движение поддержки в гражданском обществе и в армии, либо новый кандидат Евгений Хмара – авторитетный в среде беспилотных войск офицер, сможет создать свою собственную политическую популярность, которая позволит собрать в его пользу необходимые голоса.

6. Главное, чтобы политический процесс не останавливал изменения и решения ключевых проблем армии. Чтобы у нас поднимались и решались такие лозунги как Константиновка, Славянск, Краматорск, Дружковка, Доброполье, Купянск, Лиман, Волчанск, Сумы. Если мы, имея сейчас все возможности и ресурсы, потеряем ключевые исторические города Донбасса – это бремя будет лежать на совести каждого, кто не сделал все необходимое для спасения украинской земли.