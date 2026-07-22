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22 июля 2026, 13:49

Украинцам могут повысить тарифы на газ и свет: когда ожидать изменения

22 июля 2026, 13:49
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Украина в 2027 году может начать постепенное повышение тарифов на электроэнергию и газ для домохозяйств после разработки программ защиты для уязвимых потребителей

Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина", говорится в обновленном меморандуме об экономической и финансовой политике Украины в рамках программы расширенного финансирования EFF из МВФ, передает RegioNews.

Согласно документу, до конца февраля 2027 года власти должны оценить действующие программы поддержки коммунальных услуг и, при необходимости, реформировать систему социальной защиты.

После этого тарифы для населения могут постепенно увеличиваться. В МВФ отмечают, что такой шаг необходим для сокращения задолженности в энергетическом секторе, обеспечения обновления отрасли и привлечения послевоенных инвестиций.

В то же время украинские власти подчеркнули, что повышение тарифов должно происходить только после создания эффективных механизмов поддержки для тех категорий населения, которые в этом нуждаются.

В меморандуме отмечается, что нынешняя тарифная политика создает риски для стабильности энергетического сектора и его восстановления.

Напомним, Международный валютный фонд завершил первый пересмотр 48-месячной программы расширенного финансирования для Украины. Это открывает возможность для немедленного получения второго транша в размере около $690 млн.

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