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Нападение на салон красоты в Киеве: неизвестные оставили части туш животных и облили фасад
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22 июля 2026, 08:09

Нападение на салон красоты в Киеве: неизвестные оставили части туш животных и облили фасад

22 июля 2026, 08:09
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Фото: Instagram/G*Bar
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Полиция Киева возбудила уголовное производство по факту хулиганских действий возле одного из салонов красоты в Печерском районе столицы

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, утром 21 июля неизвестные покинули возле заведения части туш домашних животных, а также облили входную дверь и фасадные окна неизвестной жидкостью.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса – хулиганство.

Как известно, речь идет о столичном бьюти-салоне GxBar.

В заведении заявили, что в течение последнего месяца испытывают давление, угрозы и порчу имущества после ситуации с участием бывшей работницы Юлианы Казнодий, которая во время КиевПрайда потопталась по флагу ЛГБТИК+. После этого ее уволили.

В GxBar сообщили, что помимо инцидента у салона, сталкивались с атаками на страницы бренда в Google Maps, распространением персональных данных сотрудников и домашних адресов, а также угрозами работникам и их семьям.

"Наш бренд, партнеры, команда, большинство из которых – женщины, просторы GxBar в разных городах Украины находятся под системным давлением из-за того, что мы открыто поддерживаем человеческие ценности и право каждого человека на свободную любовь, жизнь без страха и ненависти", – заявили в салоне.

Представители заведения призвали Национальную полицию обратить внимание на систематические нарушения закона.

Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Киеве военный в СЗЧ напал с ножом на работников АЗС. Событие произошло в Деснянском районе столицы на Броварском проспекте. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

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