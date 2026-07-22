Авиаудар по Сумской области: оккупанты атаковали автозаправку в Шосткинской громаде
Российские войска утром 22 июля нанесли авиационный удар по автозаправочной станции в Шосткинской общине Сумской области
Об этом сообщил городской голова Шостки Николай Нога, передает RegioNews.
"Сегодня утром российский агрессор нанес авиаудара по автозаправке в Шосткинской территориальной общине", – отметил он.
На месте происшествия работали аварийно-спасательные службы. По предварительной информации, сообщений о пострадавших среди населения не поступало.
Последствия удара и размер нанесенного ущерба пока уточняются.
Напомним, российское военное командование приказало своим подразделениям усилить удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре и транспорту в прифронтовых районах и приграничных Украинах. По данным разведки, оккупантам было поручено активизировать атаки на автозаправочные станции, грузовики, автобусы и легковые автомобили.