Сырский рассказал, в каком состоянии передает ВСУ новому главку Драпатом
Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что передает своему преемнику Михаилу Драпатому украинскую армию, которая не только держит оборону, но имеет инициативу на поле боя
Об этом говорится в его сообщении на Facebook, передает RegioNews.
По словам Сырского, под его командованием в этом году было освобождено 700 квадратных километров украинской территории.
"Я передаю своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления – с инициативой, со структурой, с людьми, которые знают, как избивать врага. И я искренне надеюсь, что это наступление будет продолжено. Все для этого есть", – заявил он.
Сырский также упомянул операции, проведенные во время его пребывания в должности главнокомандующего, в частности, Курскую операцию.
По его словам, украинские войска остановили наступление российской армии в Харьковской области, опередили возможное наступление на Сумщине и провели операцию в Курской области, целью которой, как отметил Сырский, было сорвать планы противника, оттянуть его силы и пополнить обменный фонд для возвращения украинских военнопленных.
Также он заявил о проведении Добропольской операции и наступательных действий в Александровском направлении.
"Продолжаем сдерживать наступление противника на главных направлениях и проводить наступательные операции на отдельных участках фронта", – сказал Сырский.
Он добавил, что часть операций, проведенных украинскими военными, пока не может рассказывать, а детали станут известны впоследствии.
Напомним, вечером 21 июля президент Владимир Зеленский официально подтвердил увольнение Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. А также о назначении Михаила Драпатого.
Впоследствии эксминистр обороны Федоров позвонил по телефону Сырскому и поблагодарил за защиту Киевщины, Харьковскую операцию и другие исторические сражения.