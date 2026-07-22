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22 июля 2026, 08:58

Сырский рассказал, в каком состоянии передает ВСУ новому главку Драпатом

22 июля 2026, 08:58
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Фото: из открытых источников
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Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что передает своему преемнику Михаилу Драпатому украинскую армию, которая не только держит оборону, но имеет инициативу на поле боя

Об этом говорится в его сообщении на Facebook, передает RegioNews.

По словам Сырского, под его командованием в этом году было освобождено 700 квадратных километров украинской территории.

"Я передаю своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления – с инициативой, со структурой, с людьми, которые знают, как избивать врага. И я искренне надеюсь, что это наступление будет продолжено. Все для этого есть", – заявил он.

Сырский также упомянул операции, проведенные во время его пребывания в должности главнокомандующего, в частности, Курскую операцию.

По его словам, украинские войска остановили наступление российской армии в Харьковской области, опередили возможное наступление на Сумщине и провели операцию в Курской области, целью которой, как отметил Сырский, было сорвать планы противника, оттянуть его силы и пополнить обменный фонд для возвращения украинских военнопленных.

Также он заявил о проведении Добропольской операции и наступательных действий в Александровском направлении.

"Продолжаем сдерживать наступление противника на главных направлениях и проводить наступательные операции на отдельных участках фронта", – сказал Сырский.

Он добавил, что часть операций, проведенных украинскими военными, пока не может рассказывать, а детали станут известны впоследствии.

Напомним, вечером 21 июля президент Владимир Зеленский официально подтвердил увольнение Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. А также о назначении Михаила Драпатого.

Впоследствии эксминистр обороны Федоров позвонил по телефону Сырскому и поблагодарил за защиту Киевщины, Харьковскую операцию и другие исторические сражения.

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