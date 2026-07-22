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22 июля 2026, 12:30

За 10 тысяч в Румынию: на Буковине задержан организатор "путешествий" для уклонистов

22 июля 2026, 12:30
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Фото: Госпогранслужба
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В Черновицкой области задержан мужчина, который имел восстановление к схеме пересечения границы. Теперь его отправили под стражу

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Местный житель от главного организатора схемы получил указание перевезти "клиента" в границу. Однако пограничники остановили автомобиль. Позже выяснилось, что житель Киевщины заплатил 10 тысяч евро, чтобы его переправили в Румынию.

"Соучастник схемы задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему объявлено о подозрении по статье 332 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Продолжаются мероприятия по установлению места нахождения главного организатора незаконной сделки", - говорят пограничники.

Напомним, что в Закарпатье разоблачили организаторов незаконного пересечения границы. Их задержали вблизи реки Тиса.

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