Фото: полиция

Событие произошло 21 июля около 21:30 возле железнодорожной станции Чередники в Кременчуге

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Компания подростков 13-14 лет находилась на территории станции. Два мальчика вылезли на крышу грузового вагона, где их поразило электрическим током от контактной сети.

Обоих пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение детской больницы.

Полиция устанавливает все обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, днем 14 июля на Закарпатье поезд сбил 49-летнего мужчину. От полученных травм он погиб на месте.