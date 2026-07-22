В Полтавской области двое подростков вылезли на вагон и получили удар током: парни в реанимации
Событие произошло 21 июля около 21:30 возле железнодорожной станции Чередники в Кременчуге
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Компания подростков 13-14 лет находилась на территории станции. Два мальчика вылезли на крышу грузового вагона, где их поразило электрическим током от контактной сети.
Обоих пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение детской больницы.
Полиция устанавливает все обстоятельства и причины происшествия.
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