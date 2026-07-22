Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Для своего "путешествия" мужчина выбрал ночное время. Он дошел до берега Днестра и без всяких плавсредств прыгнул в воду, чтобы переплыть реку. Однако сильное течение и густые водоросли помешали пловцу: запутавшись в растительности, он обессилел и начал тонуть.

К счастью, пограничники, которые круглосуточно патрулируют границу, заметили мужчину и вытащили из воды, после чего оказали первую медпомощь.

Нарушителя привлекли к административной ответственности.

Напомним, ранее в Одесской области пограничники задержали проводников и 13 мужчин, которые заплатили по 10 тысяч долларов за побег в Молдову.