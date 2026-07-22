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22 июля 2026, 13:23

В Винницкой области мужчина едва не утонул в Днестре, пытаясь вплавь добраться до Молдовы

22 июля 2026, 13:23
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Пограничники спасли 34-летнего жителя Винницкой области, решившего незаконно пересечь госграницу через реку Днестр

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Для своего "путешествия" мужчина выбрал ночное время. Он дошел до берега Днестра и без всяких плавсредств прыгнул в воду, чтобы переплыть реку. Однако сильное течение и густые водоросли помешали пловцу: запутавшись в растительности, он обессилел и начал тонуть.

К счастью, пограничники, которые круглосуточно патрулируют границу, заметили мужчину и вытащили из воды, после чего оказали первую медпомощь.

Нарушителя привлекли к административной ответственности.

Напомним, ранее в Одесской области пограничники задержали проводников и 13 мужчин, которые заплатили по 10 тысяч долларов за побег в Молдову.

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