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Правоохранители разоблачили 31-летнюю одесситку, которая вербовала женщин для сексуальной эксплуатации за границей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Фигурантка узнала о затруднительном материальном положении 29-летней горожанки и предложила ей "заработок" в Норвегии – предоставление интимных услуг с жалованием до 1000 долларов в день. По условиям сделки, 30% дохода потерпевшая должна была отдавать вербовщице. Из-за финансовых проблем женщина согласилась. Злоумышленница приобрела ей авиабилеты, организовала выезд, а по прибытии постоянно координировала ее действия и подыскивала клиентов, полностью контролируя процесс ее сексуальной эксплуатации.

Впоследствии женщина отказалась от такой "работы" и вернулась домой. Однако злоумышленница потребовала 900 долларов за авиабилеты и расходы на выезд, а также свой обусловленный процент от заработка за предоставление сексуальных услуг и за "трудоустройство".

Полицейские задержали фигурантку в центре Одессы прямо во время передачи денег.

Также выяснилось, что она готовила выезд еще одной девушки, однако правоохранители сорвали эту сделку.

Во время задержания и обыска у злоумышленницы изъяли деньги, банковские карты, норвежскую сим-карту, телефон, черновые записи и другие вещественные доказательства.

Задержанной объявили подозрение по ч.ч. 1 и 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми). Ее заключили под стражу с правом внесения залога в размере почти 1 млн грн.

Фигурантке грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правоохранители направили в суд дело в отношении 38-летней жительницы Кривого Рога, обвиняемой в организации схемы торговли людьми под видом трудоустройства за рубежом.