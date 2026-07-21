У ТЦК по всій Україні проводять раптові перевірки: виявили понад 200 порушень

Фото: golos.com.ua

У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки по всій Україні проводять раптові перевірки

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

За його словами, після початку роботи Тимчасової слідчої комісії Військова служба правопорядку запровадила систему таких перевірок.

Як повідомив депутат, перевіряють зокрема й ті ТЦК, які вже розглядалися на засіданнях ТСК.

За результатами перевірок наразі встановили 208 фактів порушення законодавства. Також склали 101 адміністративний протокол та відкрили кримінальне провадження.

Гончаренко зазначив, що матеріали щодо виявлених порушень передають до правоохоронних органів та відповідних інстанцій для подальшого реагування.

"Ми від себе передаємо всі справи до правоохоронних органів та відповідних інстанцій", – заявив він.

Нагадаємо, працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом смерті військовозобов'язаного, якого госпіталізували з Кременчуцького районного ТЦК та СП із тяжкими травмами.

Читайте також: