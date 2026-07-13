Фото: ГБР

Сотрудники ГБР открыли уголовное производство по факту смерти военнообязанного, госпитализированного из Кременчугского районного ТЦК и СП с тяжелыми травмами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

По предварительной информации, вечером 2 июля полицейские остановили автомобиль под управлением 52-летнего мужчины и обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Ночью 3 июля его доставили в Кременчугский РТЦК, где он находился до 4 июля.

Оттуда мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию одной из местных больниц. 5 июля его прооперировали, однако 9 июля он скончался.

Согласно врачебному свидетельству, причиной смерти стали закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей основания черепа и кровоизлияние в мозг. Специалисты отмечают, что травмы могли быть нанесены тупым предметом.

Производство открыто по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения).

Следователи ГБР устанавливают хронологию событий и круг причастных лиц. Изъяты записи с камер видеонаблюдения, продолжаются допросы работников ТЦК, проверяются действия всех, кто контактировал с мужчиной с момента остановки полицией до госпитализации.

Напомним, что военнообязанный, выпавший 8 июля из окна третьего этажа здания Ужгородского РТЦК и СП, скончался в больнице. В военкомате утверждают, что до момента инцидента мужчина вел себя спокойно.

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