Военный умер от инфаркта: ТЦК заблокировал выплаты семье – что решил суд

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В суд обратилась мать военного, умершего во время прохождения службы. Однако в результате ТЦК не направил документы в Миноборону

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

По заключению военно-врачебной комиссии, причиной смерти военнослужащего стала острая сердечно-сосудистая недостаточность вследствие острого трансмурального инфаркта миокарда. При этом медики пришли к выводу, что это заболевание связано с защитой государства.

Однако ТЦК не направил документы в Министерство обороны, потому что военнослужащий умер от заболевания, а не в результате ранения, контузии, травмы или увечья. В результате мать военного получила документы обратно без дальнейшего разбирательства.

Однако суд принял сторону матери военного. В суде отметили, что ТЦК проверяет документы, заключает вывод — независимо от того, является ли он положительным или отрицательным, — и вместе с документами направляет их в Министерство обороны. То есть, ТЦК не может самостоятельно решать, имеет ли семья умершего военнослужащего право на единовременную денежную помощь.

Суд обязал ТЦК заключить, направить документы в Министерство обороны.

Напомним, ранее в Киеве 20-летний парень выманил деньги из студентки из Одессы. Большая часть похищенных средств была выплата семье погибшего военнослужащего ВСУ.