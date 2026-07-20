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20 июля 2026, 14:40

Мобилизация сына Шуфрича: он попал в ТРО, но после отпуска не вернулся – СМИ

20 июля 2026, 14:40
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Шуфрич в казарме резервной роты 241 бригады. Фото: УП
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Сын украинского политика Нестор Шуфрич – Нестор Несторович Шуфрич – попал в роту резерва 241-й отдельной бригады Сил территориальной обороны, однако после оформленного отпуска не вернулся в подразделение

Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.

Отмечается, что Шуфрича-младшего направили в роту резерва после прохождения военно-врачебной комиссии. В подразделении он находился в отдельных условиях: жил не в общей казарме, а в комнате отдыха администрации, имел собственную кровать и пользовался телефоном, хотя другим мобилизованным телефоны якобы забирали.

Также в материале отмечается, что на занятия он приходил по собственному усмотрению, а для снаряжения ему передали керамические плиты и шлем.

По словам журналиста, Шуфрич рассказывал собратьям о себе, семье и ситуации вокруг преследования его отца. Он также заявлял, что имел бронирование, которое должно было продолжить, но был остановлен представителями Печерского районного ТЦК, после чего его направили на ВЛК и в роту резерва.

Впоследствии Нестору Шуфричу предоставили отпуск "по семейным обстоятельствам". По информации из материала, по состоянию на момент его подготовки он в подразделение не вернулся.

Официальных комментариев от Нестора Шуфрича-младшего, 241-й бригады ТРО или других упомянутых сторон относительно приведенных в материале утверждений пока нет.

Напомним, в апреле 2026 года нардеп Нестор Шуфрич был освобожден из-под стражи. Ему назначили круглосуточный домашний арест.

В начале 2024 года народному депутату от ныне запретной "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестору Шуфричу сообщили о подозрении за финансирование силовых структур РФ в Крыму.

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