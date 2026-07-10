В Ровенской области мотоциклист получил тяжелые травмы в ДТП с Hyundai

Фото: полиция Ровенской области

В Ровенской области 9 июля, около 11:20 в поселке Сосновое на улице Шевченко в результате столкновения легковушки и мотоцикла травмировался 64-летний мужчина

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Водительница автомобиля "Hyundai Santa Fe", 33-летняя жительница села Великие Селища, выезжая со второстепенной дороги на главную, не убедилась в безопасности маневра, не уступила дорогу и допустила столкновение с мотоциклом "Forte", которым управлял 64-летний односельчанин.

В результате ДТП водитель двухколесного транспортного средства с переломом ноги, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и рваными ранами был госпитализирован медиками.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения правоохранители расследовали досудебное расследование по ч.1 ст.286 УК Украины.

Водитель легковушки была трезвая, у водителя двухколесного отобраны биологические образцы.

Напомним, что 9 июля около 20:00 в поселке Цыбулей Уманского района Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие.