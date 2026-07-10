Скандал у полку "Скеля": ДБР повідомило про підозру військовому, який знущався з побратимів

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Правоохоронці повідомили про першу підозру у справі полку "Скеля". Йдеться про військового, якого підозрюють у побитті двох своїх побратимів

Про це повідомляє Державна бюро розслідувань, передає RegioNews.

Перший випадок, за даними слідства, стався у травні 2025-го поблизу одного із сіл Ізюмського району Харківщині, де було місце тимчасової дислокації "Скелі". Туди приьбули військові з іншого підрозділу та між ними стався конфлікт через розміщення особового складу та техніки.

У сварку втрутився капелан, який намагався всіх заспокоїти. Проте військовий вдарив його кілька разів у обличчя. Капелана госпіталізували зі струсом головного мозку та переломом щелепи.

Другий випадок, як з'ясували правоохоронці, стався у червні 2025 року в місті Барвінкове, що також у Харківській області. Підозрюваний тоді напав на підполковника. Молодший сержант збив офіцера з ніг і завдав йому ударів руками та ногами по голові і тулубу, зламавши потерпілому ребро.

"Військового затримано. Йому повідомлено про підозру у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості, а також у насильстві щодо начальника, вчиненому в умовах воєнного стану — за ч. 2 ст. 406 та ч. 4 ст. 405 Кримінального кодексу України", - кажуть правоохоронці.

Військовому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 10 років.

Як відомо, за даними видання "Бабель", з кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля" померли щонайменше 25 осіб. Йдеться про смерті, не пов'язані з бойовими діями.

Працівники Державного бюро розслідувань відкрили досудове розслідування за фактами, оприлюдненими у ЗМІ, щодо можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців штурмового полку "Скеля".

Тим часом командира 425 окремого штурмового полку "Скеля" підполковника Юрія Гаркавого 24 червня відсторонили від виконання обов'язків на період проведення перевірок.

Військова омбудсманка Ольга Решетилова повідомила, що в червні 2025 року її офіс спільно з фахівцями Військової служби правопорядку ідентифікував групу інструкторів, яких підозрюють в організації знущань на полігонах.

Після розголосу Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський також висловився про скандал у полку "Скеля". Він назвав ситуацію "ганебною".

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