Священник РПЦ пойдет под суд за финансирование подразделений РФ

Фото: прокуратура Кировоградской области

Правоохранители заочно сообщили о подозрении священнослужителю Русской православной церкви, подозреваемому в материально-техническом обеспечении российских военных, участвующих в войне против Украины

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве прокуроров Кировоградской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении гражданину Российской Федерации, священнослужителю Курганской епархии русской православной церкви в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

По данным следствия, с 2024 года подозреваемый обеспечивал материально-техническую поддержку участвующих в войне против Украины подразделений вооруженных сил РФ. Под видом волонтерской деятельности он организовал сбор средств и имущество для российских военных.

В частности, оккупанты получали средства радиоэлектронной борьбы, мотоциклы, генераторы, строительные материалы для обустройства фортификаций, маскировочные сетки, средства индивидуальной защиты, одежду и другое снаряжение.

Только за первые 11 месяцев 2025 года, по данным следствия, подозреваемый передал российским военным более 3 млн российских рублей и около 25 тонн различных грузов. Получателями помощи были подразделения "Форштадт" (БАРС-6) и "Ермак" (БАРС-15), которые воюют против сил обороны Украины на Луганском направлении.

Напомним, что правоохранители сообщили о подозрении одному из руководящих священнослужителей РПЦ . Он ответственен за взаимодействие с русскими военными.