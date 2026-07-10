Во Львове в детской больнице "исчезли" более полумиллиона

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Во Львове будут судить бухгалтера детской больницы. Речь идет о более чем 600 тысячах переплат за рентгеноборудование

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура, передает RegioNews.

В 2019 году при закупке рентгенологического оборудования бухгалтер не учла предусмотренное договорами изменение курса иностранной валюты. В результате оборудование оплатили по завышенной цене. Государству нанесен ущерб более чем на 665 тысяч гривен.

"Женщине инкриминирована служебная халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия охраняемым законом государственным и общественным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - говорят в прокуратуре.

Напомним, что Головановская окружная прокуратура разоблачила схему хищения бюджетных средств на закупки топлива для учебных заведений. Директор киевского предприятия поставил в школы уголь, который по своим характеристикам не отвечает государственным стандартам.