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10 июля 2026, 12:30

Во Львове в детской больнице "исчезли" более полумиллиона

10 июля 2026, 12:30
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Фото из открытых источников
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Во Львове будут судить бухгалтера детской больницы. Речь идет о более чем 600 тысячах переплат за рентгеноборудование

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура, передает RegioNews.

В 2019 году при закупке рентгенологического оборудования бухгалтер не учла предусмотренное договорами изменение курса иностранной валюты. В результате оборудование оплатили по завышенной цене. Государству нанесен ущерб более чем на 665 тысяч гривен.

"Женщине инкриминирована служебная халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия охраняемым законом государственным и общественным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - говорят в прокуратуре.

Напомним, что Головановская окружная прокуратура разоблачила схему хищения бюджетных средств на закупки топлива для учебных заведений. Директор киевского предприятия поставил в школы уголь, который по своим характеристикам не отвечает государственным стандартам.

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