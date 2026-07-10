В Харьковской области военные "разнесли" российские "ждуны"
В Харьковской области работают бойцы разведывательной группы пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал" 7-го пограничного Карпатского отряда. Они каждый день уничтожают целые россиян
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
Как рассказали военные, во время очередной боевой работы им удалось ударить по двум укрытиям врага, полевому составу и двум беспилотным летательным аппаратам противника типа "ждун".
"Пограничники в составе сил обороны Украины ежедневно работают над тем, чтобы враг терял технику, ресурсы и возможность действовать", - говорят защитники.
Напомним, ранее пограничники показывали, как украинские дроны в Харьковской области уничтожают российские дроны и транспорт.
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