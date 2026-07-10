На Закарпатье 10-месячный ребенок отравился крысиным ядом

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В Хустском районе Закарпатья 10-месячный ребенок отравился крысиным ядом, малыша госпитализировали в больницу

Об этом сообщил Закарпатский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, передает RegioNews.

По предварительной информации, малыш мог контактировать с грызунов во время пребывания дома. Бригада экстренной медицинской помощи предоставила необходимую помощь и доставила ребенка в Хустскую больницу.

На момент транспортировки состояние младенца оценивали как стабильное и удовлетворительное.

О случае сообщили правоохранители.

Напомним, ранее на Закарпатье двое детей отравились алкоголем. Первый случай произошел в Виноградовском районе. Медики получили сообщение о 12-летнем парне, которого обнаружили вблизи реки без сознания. Второй инцидент произошел в Ужгороде. Медиков вызвали к 14-летнему подростку.