"Белые Ангелы" под огнем: россияне атаковали эвакуационную группу во время спасения людей в Донецкой области

Фото: Нацполиция

Российские войска атаковали FPV-дроном эвакуационную группу полиции "Белый Ангел" в Дружковке Донецкой области во время спасения мирных жителей

Об этом сообщила полиция Донецкой области, передает RegioNews .

В результате удара получили трое полицейских, а также маломобильный мужчина и его сын, которых правоохранители эвакуировали.

Несмотря на повторную угрозу атаки, экипаж сумел спасти гражданских и выйти из огня.

Напомним, что в Донецкой области в результате российской атаки погибли два человека. Их тела спасатели деблокировали из-под завалов разрушенного дома.