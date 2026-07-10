09:56  10 июля
"Прилеты по Киеву – это прекрасно": в Хмельницком разоблачили предполагаемого агента РФ
10:22  10 июля
В Винницкой области люди спасли 7-летнюю девочку от попытки похищения
00:35  10 июля
"Слава ТЦК": участников "бунта" на Сыхове заставили извиниться
UA | RU
UA | RU
Геннадий Друзенко украинский юрист, общественный активист, публичный интеллектуал info@regionews.ua
10 июля 2026, 09:16

Львовский взрыв: не бунт против войска, а протест против произвола

10 июля 2026, 09:16
Читайте також українською мовою
8 июля во Львове произошел настоящий бунт против ТЦК. Это уже не какой-то отдельный инцидент, а юридическим языком массовое беспорядок
8 июля во Львове произошел настоящий бунт против ТЦК. Это уже не какой-то отдельный инцидент, а юридическим языком массовое беспорядок
Фото: Суспильное Львов
Читайте також
українською мовою

Конечно можно включить на полную репрессивную машину и жестко наказать всех бунтовщиков, которых удалось идентифицировать. Можно даже без суда и следствия мобилизовать их в "Скалу".

Но боюсь, что это даст обратный результат. Ибо проблема несправедливой и произвольной мобилизации реальна, а не высосана из пальца. Это объективный вызов власти – неспособности власти решить одну из основных проблем, которая встала перед ней не сегодня и не вчера, а не российское ИПСО.

Уже вчера мобилизацию и службу нужно было возвращать в русло закона и справедливости. Она давно стала налогом на бедность и достоинство. Немобилизованных достойных (честных) почти не осталось. Бедных, но относительно здоровых тоже выгребли. Остался в большинстве своем откровенный маргинес.

А с "волками жить – по-волчьи выть". Потерпев фиаско в организации мобилизации на принципах законности и справедливости, ТЦК превратились в символы коррупции, произвола и репрессий.

Нужно ли пополнять войско новобранцами? Безусловно! Вопрос лишь в способах достижения этой, безусловно, легитимной цели.

Пока от войска можно будет откупиться или "закосить", пока вместо "мер по уведомлению" работника ТЦК будут заниматься отловом рандомных людей, которых им удалось поймать, пока для ВЛК все "бусификованые" будут здоровыми и годными к службе, пока по городам будут ходить сотни здоровых, накачанных мужчин, а доходяги будут штурмовать посадки, пока командиры не осознают, что именно люди – их самый ценный актив – и не начнут относиться к ним как к согражданам, а не как к крепостным, – до тех пор мобилизация будет взрываться. И с каждым разом – все громче.

Ибо проблема не в принудительной мобилизации как таковой. Без нее уже давно не было бы Украины. Проблема в произволе и беззаконии, которое совершают люди форме (а порой и без формы), охотящиеся на других людей, в врачах ВЛК, которые в упор не видят болезней своих сограждан, в командирах, унижающих достоинство своих подчиненных, в системе, которая так и не научилась эффективно использовать ограниченный человеческий ресурс.

Поэтому можно наконец-то начать лечить болезнь, а можно заняться "купированием" симптомов. Россия всегда шла по другому пути.

Интересно, как в этом случае поведется украинская власть?

Читайте также: Бунт против ТЦК во Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов война мобилизация бусификация ТЦК скандал протест власть
 
Подписывайтесь на RegioNews
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
На Закарпатье 10-месячный ребенок отравился крысиным ядом
10 июля 2026, 10:59
РФ ударила по частному сектору в Донецкой области: из-под завалов достали тела двух погибших
10 июля 2026, 10:37
В Винницкой области люди спасли 7-летнюю девочку от попытки похищения
10 июля 2026, 10:22
"Прилеты по Киеву – это прекрасно": в Хмельницком разоблачили предполагаемого агента РФ
10 июля 2026, 09:56
Россия атаковала Днепропетровщину: пострадал мужчина, повреждены предприятие и АЗС
10 июля 2026, 09:38
РФ ночью атаковала Украину 137 дронами: есть попадания на 16 локациях
10 июля 2026, 08:57
23 таунхауса и офисный центр: какое имущество обнаружили у семьи главы СБУ Закарпатья
10 июля 2026, 08:33
Россияне атаковали 26 населенных пунктов Сумщины: девять человек ранены
10 июля 2026, 08:10
В Вишневом продолжается ликвидация последствий атаки: работают более 300 спасателей
10 июля 2026, 07:46
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Сергей Фурса
Павел Казарин
Все блоги »