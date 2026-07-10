Львовский взрыв: не бунт против войска, а протест против произвола

8 июля во Львове произошел настоящий бунт против ТЦК. Это уже не какой-то отдельный инцидент, а юридическим языком массовое беспорядок

8 июля во Львове произошел настоящий бунт против ТЦК. Это уже не какой-то отдельный инцидент, а юридическим языком массовое беспорядок

Фото: Суспильное Львов

Конечно можно включить на полную репрессивную машину и жестко наказать всех бунтовщиков, которых удалось идентифицировать. Можно даже без суда и следствия мобилизовать их в "Скалу".

Но боюсь, что это даст обратный результат. Ибо проблема несправедливой и произвольной мобилизации реальна, а не высосана из пальца. Это объективный вызов власти – неспособности власти решить одну из основных проблем, которая встала перед ней не сегодня и не вчера, а не российское ИПСО.

Уже вчера мобилизацию и службу нужно было возвращать в русло закона и справедливости. Она давно стала налогом на бедность и достоинство. Немобилизованных достойных (честных) почти не осталось. Бедных, но относительно здоровых тоже выгребли. Остался в большинстве своем откровенный маргинес.

А с "волками жить – по-волчьи выть". Потерпев фиаско в организации мобилизации на принципах законности и справедливости, ТЦК превратились в символы коррупции, произвола и репрессий.

Нужно ли пополнять войско новобранцами? Безусловно! Вопрос лишь в способах достижения этой, безусловно, легитимной цели.

Пока от войска можно будет откупиться или "закосить", пока вместо "мер по уведомлению" работника ТЦК будут заниматься отловом рандомных людей, которых им удалось поймать, пока для ВЛК все "бусификованые" будут здоровыми и годными к службе, пока по городам будут ходить сотни здоровых, накачанных мужчин, а доходяги будут штурмовать посадки, пока командиры не осознают, что именно люди – их самый ценный актив – и не начнут относиться к ним как к согражданам, а не как к крепостным, – до тех пор мобилизация будет взрываться. И с каждым разом – все громче.

Ибо проблема не в принудительной мобилизации как таковой. Без нее уже давно не было бы Украины. Проблема в произволе и беззаконии, которое совершают люди форме (а порой и без формы), охотящиеся на других людей, в врачах ВЛК, которые в упор не видят болезней своих сограждан, в командирах, унижающих достоинство своих подчиненных, в системе, которая так и не научилась эффективно использовать ограниченный человеческий ресурс.

Поэтому можно наконец-то начать лечить болезнь, а можно заняться "купированием" симптомов. Россия всегда шла по другому пути.

Интересно, как в этом случае поведется украинская власть?

Читайте также: Бунт против ТЦК во Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты