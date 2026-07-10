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"Прилеты по Киеву – это прекрасно": в Хмельницком разоблачили предполагаемого агента РФ
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10 июля 2026, 09:56

"Прилеты по Киеву – это прекрасно": в Хмельницком разоблачили предполагаемого агента РФ

10 июля 2026, 09:56
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Фото: Прокуратура Украины
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В Хмельницком правоохранители задержали 22-летнего местного жителя, подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в июле 2025 года мужчина в переписке с представителем спецслужб РФ сообщил об объектах в городе, которые, по его мнению, могли быть целями для ударов беспилотниками. Он передал подробную информацию и список локаций.

"Прилеты по Киеву – это прекрасно, но о Хмельницком вообще забыли", – писал он представителю государства-агрессора.

Во время общения с другим представителем вражеской спецслужбы подозреваемый получил задание отчитаться о последствиях атаки по Хмельницкому 1 апреля.

За проделанную работу, как утверждает следствие, он получил 300 долларов США на криптокошелек.

Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Сейчас он находится под стражей без права внесения залога.

Напомним, что Служба безопасности разоблачила и задержала в Одессе российского агента, который по заказу ФСБ собирал информацию о расположении подразделений Сил обороны в регионе.

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