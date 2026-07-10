В Черкасской области в результате ДТП травмировался 16-летний водитель мотоцикла
9 июля около 20:00 в поселке Цыбулив Уманского района Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие
Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .
Предварительно 27-летний водитель автомобиля ВАЗ не предоставил дорогую мотоциклисту Viper, которым управлял 16-летний парень. В результате столкновения подросток получил телесные повреждения, его госпитализировали.
По факту ДТП следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что 8 июля около 12:00 вблизи села Дубиевка Черкасского района произошло дорожно-транспортное происшествие , в результате которого погиб 41-летний мужчина, еще двое мужчин, 32 и 39 лет, получили телесные повреждения.
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
Смертельное ДТП на АЗС в Киеве: суд вынес приговор водителю, в результате действий которого погиб его 17-летний брат
10 июля 2026, 17:58"Белые Ангелы" под огнем: россияне атаковали эвакуационную группу во время спасения людей в Донецкой области
10 июля 2026, 17:39Операция "Мидас": директор по безопасности Энергоатома получил подозрение
10 июля 2026, 17:30В Ровенской области мотоциклист получил тяжелые травмы в ДТП с Hyundai
10 июля 2026, 17:22Наркотики и подкуп надзирателя: в Ровенской области разоблачили схему сбыта "товара" в колонии
10 июля 2026, 16:59Знала об изнасиловании и молчала: в Херсонской области будут судить чиновницу, которая покрывала преступника
10 июля 2026, 16:45Скандал в полку "Скеля": ГБР сообщило о подозрении военному, который издевался над собратьями
10 июля 2026, 16:35"Бизнес" на 2 миллиона в месяц: в Сумской области ликвидировали масштабную наркогруппировку
10 июля 2026, 16:32В Харьковской области военные "разнесли" российские "ждуны"
10 июля 2026, 16:15Священник РПЦ пойдет под суд за финансирование подразделений РФ
10 июля 2026, 15:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Все блоги »