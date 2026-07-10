Знала об изнасиловании и молчала: в Херсонской области будут судить чиновницу, которая покрывала преступника

Фото: прокуратура Херсонской области

В Херсонской области будут судить начальницу районной службы по делам детей, которую обвиняют в служебной халатности из-за многолетнего игнорирования фактов сексуального насилия над воспитанниками детского дома семейного типа

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

Ювенальные прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении начальницы службы по делам детей одного из районов области по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Следствием установлено, что одной из обязанностей этой должностной лица является контроль за условиями проживания и безопасностью детей, воспитывающихся в детских домах семейного типа. Однако женщина на протяжении многих лет не реагировала на ситуацию в одной из таких семей, где отца-воспитателя подозревали в совершении тяжких преступлений в отношении подопечных.

Мужчина, который в настоящее время находится под стражей, обвиняется в совершении преступлений против половой свободы и неприкосновенности детей — в течение нескольких лет он совершал сексуальное насилие над малолетней подопечной, а также развратные действия в отношении других несовершеннолетних воспитанниц, хранил детскую порнографию.

"Обвиняемая должна была организовать оценку угроз жизни и здоровью воспитанников, инициировать проведение заседания Комиссии по защите прав ребенка, изъять детей и прекратить существование детского дома. Но не предприняла никаких действий, чтобы обезопасить детей", - говорится в сообщении.

В 2022 году семья эвакуировалась из Херсона – обвиняемая, которая должна обеспечить взаимодействие с коллегами другого региона и сообщить их об уголовном производстве в отношении отца-воспитателя, не сделала и этого.

Дети были изъяты из опасной среды и переданы под наблюдение специалистов.

Напомним, что в суд направить обвинительный акт в отношении жителя Запорожья, который на протяжении нескольких лет насиловал маленькую девочку.