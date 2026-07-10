Украинские военные на Южно-Слобожанском направлении накрыли огнем русскую артиллерию
На Южно-Слобожанском направлении россияне уделяют большое внимание противодействию украинским беспилотникам. Однако при всем украинские военные находят способы накрывать врага огнем
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
На видео можно увидеть работу бойцов бригать "Гарт", работающих на Южно-Слобожанском направлении. Украинские военные нанесли удары по логистическим транспортным средствам противника и артиллерийским позициям.
"Пограничники бригады "Гарт" в составе Сил обороны Украины и дальше эффективно уничтожают силы и средства противника, сдерживая его попытки прорыва на севере Харьковской области", - говорят военные.
Напомним, ранее пограничники показывали, как украинские дроны в Харьковской области уничтожают российские дроны и транспорт.