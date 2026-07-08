Пограничники показали, как разносят на фронте технику россиян

Фото из открытых источников

Украинские военные продолжают работать над тем, чтобы у россиян было все меньше и меньше техники. Пограничники показали новые уникальные кадры с фронта

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На видео можно увидеть работу бойцов бригады "Гарт". Они помимо ликвидации штурмовых групп врага работают над уничтожением российской техники. Теперь у россиян есть проблемы с логистикой, когда разведывательно-ударные группы беспилотников обнаруживают и наносят огневые поражения по составам с горюче-смазочными материалами.

"А самый оптимальный вариант – вместе с автомобилем уничтожить личный состав, который в нем передвигается. Что регулярно и делают дронари "Гарту", которые в составе Сил обороны Украины продолжают ломать все попытки прорыва захватчиков на Южно-Слобожанском направлении", - говорят военные.

Напомним, ранее Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал видео из Константиновки Донецкой области, которая находится под контролем Сил обороны Украины.