В Прикарпатье женщина продала своего сына сразу после роддома

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В Прикарпатье задержали жительницу Киевской области. Оказалось, что она продала своего новорожденного сына сразу после выписки из роддома

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.



Как выяснили правоохранители, еще во время беременности женщина искала "клиентов" в соцсетях. Затем она заключила фиктивный договор суррогатного материнства. После выписки из родившегося она передала награжденного сына. За младенца женщина получила 20 тысяч долларов.



Женщину задержали. Она получила подозрение в торговле людьми. Ее отправили под стражу с возможностью залога около 500 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Николаеве родители пытались за 10 тысяч долларов продать новорожденного ребенка. Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога. Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.