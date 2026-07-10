12:30  10 июля
Во Львове в детской больнице "исчезли" более полумиллиона
10:59  10 июля
На Закарпатье 10-месячный ребенок отравился крысиным ядом
09:56  10 июля
"Прилеты по Киеву – это прекрасно": в Хмельницком разоблачили предполагаемого агента РФ
UA | RU
UA | RU
10 июля 2026, 14:55

В Прикарпатье женщина продала своего сына сразу после роддома

10 июля 2026, 14:55
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Прикарпатье задержали жительницу Киевской области. Оказалось, что она продала своего новорожденного сына сразу после выписки из роддома

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, еще во время беременности женщина искала "клиентов" в соцсетях. Затем она заключила фиктивный договор суррогатного материнства. После выписки из родившегося она передала награжденного сына. За младенца женщина получила 20 тысяч долларов.

Женщину задержали. Она получила подозрение в торговле людьми. Ее отправили под стражу с возможностью залога около 500 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Николаеве родители пытались за 10 тысяч долларов продать новорожденного ребенка. Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога. Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
торговля людьми Прикарпатье дети
На Волыни женщина продала своего сына за 25 тысяч
03 июля 2026, 22:05
В Киевской области маленький ребенок съел яд для крыс
29 июня 2026, 14:55
В Харьковской области мать зарабатывала на порно с 10-летней дочерью
29 июня 2026, 14:20
Все новости »
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
НАБУ разоблачило чиновника ГНСУ с незаконными миллионными активами
10 июля 2026, 14:35
Избил арматурой на глазах у детей: в Затоке напали на военного из-за замечания о российской музыке
10 июля 2026, 14:26
Объединит лидеров для восстановления и развития Украины: в Киеве открыли Школу городов и громад
10 июля 2026, 14:15
В Киевской области мужчина поджег подстанцию по заказу россиян
10 июля 2026, 13:55
В Винницкой области мужчину с хроническими болезнями судили за уклонение от мобилизации
10 июля 2026, 13:30
В Украине появится новая купюра 2000 грн с Василием Стусом
10 июля 2026, 13:18
Россия входит в топливный кризис: пять тревожных сигналов
10 июля 2026, 12:52
В Киеве 21-летний парень во время драки ранил ножом незнакомца
10 июля 2026, 12:40
Во Львове в детской больнице "исчезли" более полумиллиона
10 июля 2026, 12:30
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Все публикации »
Виктор Ягун
Геннадий Друзенко
Сергей Фурса
Все блоги »