1260 окупантов и 2074 БпЛА: Генштаб обновил потери российской армии
Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали 1260 окупантов, три танка, 61 артсистема, четыре бронемашины, 2074 БпЛА, а также 466 авто и спецтехники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 08.07.26 ориентировочно составили:
Напомним, в ночь на 2 июля СБУ совместно с Силами спецопераций нанесла удар и нанесла удар по Нижегородскому нефтеперерабатывающему заводу и линейной производственно-диспетчерской станции "Староликеево" в городе Кстово.
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