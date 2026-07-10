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10 июля 2026, 14:26

Избил арматурой на глазах у детей: в Затоке напали на военного из-за замечания о российской музыке

10 июля 2026, 14:26
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Скриншот с видео
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В поселке Затока в Одесской области мужчина напал на действующего военного и ветерана АТО после замечания из-за включенной российской музыки. Нападение произошло 4 июля на территории одной из гостиниц

Об этом сообщает издание "Цензор.НЕТ", передает RegioNews.

По словам супруги пострадавшего, ее муж Сергей Пигура вместе с семьей приехал на отдых. Во время пребывания в гостинице один из отдыхающих включил русские песни. Военный сделал ему замечание и попросил выключить музыку страны-агрессора.

После словесного спора между мужчинами возник конфликт, переросший в драку. По словам очевидцев, нападающий сначала ударил военного электроприбором, а затем взял металлическую арматуру и начал наносить удары.

Пострадавший пытался защитить жену и получил травму руки и головы. После падения, как утверждает супруга, нападающий продолжил агрессивные действия и пытался душить мужа арматурой.

Инцидент происходил на виду у двоих малолетних детей супругов. Очевидцы помогли остановить нападающего и вызвали скорую помощь и полицию.

Сейчас Сергей Пигура находится на лечении в больнице в Овидиополе. У него диагностировали сотрясение мозга, переломы носа и руки, а также травму головы.

По словам супруги военного, по состоянию на 9 июля правоохранители еще не допросили потерпевшего. Семья опасается затягивания расследования.

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Что известно о нападающем?

Нападающий, которого идентифицировали как Стопчинского Виктора Борисовича – известная персона в регионе. Он уже имеет по меньшей мере два открытых уголовных производства. По словам очевидцев, ранее мужчина нападал на людей с пистолетом.

Одному из местных блоггеров в Подольске Стопчинский сломал челюсть. После огласки этого события в соцсетях, жене избитого военного, стало известно, что Стопчинский вроде бы неоднократно "откупался" от полиции, из-за чего и чувствует безнаказанность и продолжает пропагандировать "русский мир" и нападать на людей.

Напомним, в Полтаве 43-летний ветеран Вооруженных сил Украины Роман Махновский заявил, что его избил 20-летний водитель электросамоката после замечания на дороге.

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